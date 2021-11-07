ألمانيا: عملية تفتيش في دائرة الأصدقاء المقربين من منفذ هجوم القطار

نفذت السلطات الألمانية في ولاية تورينجن عملية تفتيش لها علاقة بهجوم الطعن الذي وقع على متن قطار سريع جنوب ألمانيا أمس السبت.

وأعلن الادعاء العام في منطقة بالاتينات العليا اليوم الأحد أن هذه العملية تمت في دائرة الأصدقاء المقربين من المشتبه به في تنفيذ هذا الهجوم.

من جانبها، أكدت إدارة الشرطة في ولاية تورينجن القيام بهذه العملية غير أن الشرطة ومكتب مكافحة الجريمة في الولاية رفضا الإفصاح عن معلومات أكثر تفصيلا.

كان شاب سوري/27 عاما/ هاجم بسكين عدة أشخاص على متن قطار سريع طراز "آي سي إي" خلال رحلته من مدينة باساو إلى هامبورج ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، وألقت السلطات القبض على الشاب بعد توقيف القطار على نحو طارئ في محطة زويبرسدورف.

وكان قاضي تحقيقات قد أصدر قبل وقت قصير أمرا بإيداعه في مصحة نفسية بناء على تقرير من خبير أشار إلى انعدام المسؤولية الجنائية للمتهم وقت وقوع الجريمة.

واستبعد المحققون في الوقت الراهن أن تكون الحادثة عملا إرهابيا كما أشاروا إلى عدم ظهور أدلة حتى الآن تفيد بوجود شركاء للشاب أو أشخاص كانوا على علم مسبق بارتكابه الجريمة.