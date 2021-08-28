عمرو أديب: لماذا تُحول 10% من تبرعات مساجد النذور للطرق الصوفية؟ ووزير الأوقاف يجيب

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن التبرع العيني للمساجد يكون من خلال السجل ومنظم بقواعد، موضحًا أن المسجد الراغب في تلقي تبرعات مادية عليه فتح حساب باسم المسجد بأحد البنوك.

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن تخصيص حساب لتلقي التبرعات يساهم في متابعة الأجهزة الرقابية بالدولة أوجه الصرف الخاصة بتلك التبرعات، معقبًا: «عمل حساب يجعل الدولة ترى كل مليم داخل وطالع»، حسب تعبيره.

وعن سبب استثناء مساجد النذور من القرار، أوضح أن عدد تلك المساجد 200 من أصل 143 ألف مسجد في مختلف أنحاء الجمهورية، قائلًا إن مساجد النذور ينظمها القانون الذي يفيد بمنح الطرق الصوفية 10% من التبرعات.

من جانبه سأل الإعلامي عمرو أديب وزير الأوقاف عن سبب تحويل 10% من التبرعات للطرق الصوفية، ليجيب «مختار»: «تُمنح لمشايخ الطرق الصوفية وتغطي مصروفات وهو قانون أنا ملزم بتنفيذه».

وأشار إلى أن إجمالي ما يدخل صناديق النذور حتى ما قبل عام 2014 بلغ 6 ملايين جنيه في العام، مضيفًا أن المبلغ ارتفع إلى 30 مليون جنيه، ما قبل جائحة كورونا؛ بسبب الحوكمة في المنظومة.