 دبلوماسي روسي: رحلات جوية لنقل مساعدات إنسانية إلى أفغانستان الشهر الجاري - بوابة الشروق
الأحد 7 نوفمبر 2021 7:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

دبلوماسي روسي: رحلات جوية لنقل مساعدات إنسانية إلى أفغانستان الشهر الجاري

أ ش أ
نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 7:02 م | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 7:02 م

قال سفير روسيا في أفغانستان، دميتري جيرنوف، إن بلاده ستنظم رحلات جوية خاصة لنقل شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان خلال شهر نوفمبر الجاري.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن الدبلوماسي الروسي قوله، إن هذه الطائرات ستجلي المواطنين الروس في رحلات العودة.

وأضاف: "الآن نستعد لتنظيم رحلات جوية خاصة إلى أفغانستان في نوفمبر، لنقل شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، وبواسطة رحلات العودة، سيتم نقل مواطنين أفغان يحملون الجنسية الروسية".

وتابع السفير الروسي أنه "سيتم كذلك تخصيص عدة طائرات لنقل الطلاب الأفغان المسجلين في جامعاتنا بموجب الحصص الخاصة، إلى روسيا، لأنهم لا يملكون المال لشراء التذاكر"، منوها بأن حركة طالبان تدعم هذه التدابير.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك