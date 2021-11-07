مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية، إذ تستكمل منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي.

ويشهد اليوم الأحد ديربي الضغب الذي يجمع الغريمين أيه سي ميلا وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، بالإضافة لمباراة ليفربول أمام وست هام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي

16:00 – ارسنال ضد واتفورد – beIN Sports 2 HD Premium

16:00 – إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير – beIN Sports 1 HD Premium

16:00 - ليدز يونايتد ضد ليستر سيتي – beIN Sports 3 HD Premium

18:30 - وست هام يونايتد ضد ليفربول – beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

15:00 – فياريال ضد خيتافي – beIN Sports HD 1

17:15 – فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد – beIN Sports HD 1

22:00 - ريال بيتيس ضد إشبيلية – beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي

19:00 – نابولي ضد هيلاس فيرونا – Lega Serie A YouTube

21:45 – ميلان ضد انتر ميلان - Lega Serie A YouTube

الدوري الفرنسي

14:00 – مارسيليا ضد ميتز – beIN Sports HD 2

16:00 - ستاد ريمس ضد موناكو – beIN Sports HD 2

18:00 – نيس ضد مونبلييه – beIN Sports HD 2

21:45 – رين ضد ليون - beIN Sports HD 2