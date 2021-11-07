قال أيمن هاورن، محامى أيمن عبدالمعبود، الشهير إعلاميا بـ"خط الفيوم"، المتهم بقتل زوجته وحماته، واحتجاز 12 فردا من أسرة زوجته تحت تهديد السلاح لأكثر من 48 ساعة، إنه أثناء قيامه بعملية التفاوض مع المتهم لتسليم نفسه للشرطة، قبل عملية إلقاء القبض عليه، طلب منه المتهم إحضار وجبة غداء عبارة عن دجاج قبل قدومه إلى منزله للتفاوض معه.

وأضاف أنه بالفعل استجاب لمطلب المتهم، وكان متواجدا بالقاهرة، وعقب وصوله إلى منزل المتهم قام بالاتصال على أحد المطاعم الشهيرة بمدينة الفيوم؛ لإحضار وجبات دجاج عن طريق الدليفري.

وأوضح أنه ذهب إلى منزل المتهم وبصحبته 2 آخرين، وطلبوا منه تسليم نفسه للشرطة وتحرير المحتجزين، إلا أنه رفض ذلك؛ نظرا لكونه طعن في شرفه من قبل زوجته وشقيقتها وبناتها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى الأربعاء الماضي عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، إخطارا بورود بلاغ من الأهالى عن قيام أيمن عبدالمعبود، مسجل خطر، باحتجاز أطفاله وعدد من أفراد أسرة زوجته داخل منزله تحت تهديد السلاح الآلى، مع سماع دوى إطلاق أعيرة نارية داخل المنزل.

انتقلت أجهزة البحث الجنائى بالمديرية إلى موقع البلاغ، وفور وصول القوات إلى منزل المتهم المتواجد وسط الزراعات بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض، بادرهم بإطلاق النيران عليهم، والتهديد بقتل المحتجزين.

وامتنعت قوات الشرطة عن تبادل إطلاق النيران مع المتهم خوفا على الرهائن، وتم فرض كردون أمنى حول منزل المتهم لأكثر من 24 ساعة، وغلق الطريق الدائرى حرصا على أرواح المواطنين.

وتبين أن المتهم قتل حماته بعد تعذيبها بسبب شكه فى سلوك زوجته واتهامها بارتكاب أعمال منافية للآداب بمعاونة شقيقتها، وذلك بعد قيامه بث فيديو مباشر صباح الأربعاء عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، واعتراف زوجته وشقيقتها تحت تهديد السلاح بارتكابهما أعمال منافية للآداب.

وخلال الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، داهمت قوات تحرير الرهائن التابعة لجهاز الأمن الوطني منزل المتهم، ونجحت فى تحرير المحتجزين بعد تبادل إطلاق النيران مع المتهم، وإصابته بطلق ناري في اليد والقدم اليسرى، ليتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج تحت حراسة أمنية مشددة.