الجامعة العربية: لمسنا مرونة كبيرة بين طرفي الأزمة بالسودان

وفد الجامعة العربية للسودان يلتقي مع حمدوك في الخرطوم



أكد السفير حسام زكي موفد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأحد، وجود أرضية مشتركة في الحوار مع أطراف الأزمة السوداني.



وقال في اتصال مع قناة "العربية"، "لمسنا مرونة كبيرة بين طرفي الأزمة في السودان".



جاء ذلك، بعدما اختتم السفير حسام زكيوالوفد المرافق له زيارة إلى الخرطوم استمرت يومين. حيث صرح مصدر مسؤول بالامانة العامة ان السفير زكي عقد عددا من اللقاءات خلال الزيارة كان ابرزها اللقاء مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري والدكتور عبد الله حمدوك تناولت تطورات الأزمة الراهنة في السودان وسبل دعم الجهود المبذولة لتسويتها.



أهمية الحوار

من جانبه، أوضح الأمين المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، عقب اللقاء، أن "الوفد نقل رسالة شفهية من الأمين العام تؤكد دعم جامعة الدول العربية للتحول الديمقراطي في السودان"، مبيناً أهمية الحوار واعتماده كوسيلة أساسية للتعامل مع الأزمات التي تطرأ خلال عملية الانتقال الديمقراطي.



وأكد دعم الجامعة العربية للسودان في كل المراحل، وتراقب عن كثب مسيرة التحول الديمقراطي وصولا لبر الأمان.



بدوره، جدد البرهان "التزام القوات المسلحة التام بالتحول الديمقراطي وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب"، مشيداً بالدور الكبير الذي تضطلع به جامعة العربية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية والاهتمام بقضايا السودان.