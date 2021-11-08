العناني يبحث الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي ومراجعة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعدي الوزير لكل من الرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وشئون الشركات السياحية، والشئون الفنية، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمستشار القانوني للوزارة.

وشدد العناني على ضرورة التزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بالقواعد الخاصة باشتراطات السلامة الصحية وجودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على سلامة الغذاء والإجراءات الصحية بتلك المنشآت، وكذلك بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا، لافتا إلى تكثيف عمل لجان التفتيش والرقابة التي تقوم الوزارة بإيفادها للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بكافة المحافظات المصرية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة على الفور في حال رصد قيام أي منشأة بالتجاوز أو الإهمال، أو المخالفة لذلك.

وستبدأ غرفة المنشات الفندقية خلال الأيام القليلة القادمة بالاستعانة بشركات دولية لمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة التي يثبت عدم سلامتها الصحية بناء على مراجعة الشركات المتخصصة، بالإضافة الى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية إلزامية لجميع العاملين في المنشآت الفندقية، مع ضرورة توفير مراقب جودة في كل منشأة فندقية.