جهاز برج العرب الجديدة يجري محاكاة لخطة التعامل مع الأمطار الغزيرة

تفقد المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، الاستعدادات وخطة جهاز المدينة لمجابهة الأمطار الغزيرة خلال موسم الشتاء والتعامل مع التقلبات الجوية والتي تتضمن جميع المحاور والاحتياطات اللازمة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية حالات طارئة وموجات الأمطار المتوقعة.

وأكد إبراهيم، أنه يتم بصفة مستمرة التأكد من جاهزية جميع المعدات وسيارات كسح المياه وطلمبات الرفع النقالي، ومراجعة موقف المحطات، والتأكد أيضًا من توافر الوقود اللازم لعمل المولدات الاحتياطية، وكذا سلامة وجاهزية جميع مصادر التغذية الكهربائية للمحطات.

وأشار رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة إلى إجراء محاكاة واقعية لتنفيذ الخطة واستدعاء جميع المعدات الخاصة بجهاز المدينة، وكذا معدات الشركات العاملة بمشروعات الجهاز؛ حيث تم استدعاء المعدات كافة والتأكد من جاهزيتها للعمل وقدرتها على اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة الأمطار والسيول.