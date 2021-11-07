تظاهر مئات الآلاف في عدة مدن إثيوبية، اليوم الأحد، ضد متمردي تيجراي، بالتزامن مع تزايد الضغوط على الحكومة المركزية مع تقدم المسلحين المعارضين صوب العاصمة أديس آبابا.

وخرج متظاهرون في مسيرات سلمية عبر شوارع العاصمة وغيرها من المدن، لإبداء الدعم للجيش في مواجهة "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" المتمردة، التي تقاتل من أجل مزيد من الحكم الذاتي في منطقة تيجراي الشمالية.

كما تهدف الاحتجاجات، التي نظمتها الحكومة، إلى توجيه رسالة للدول التي دعت إلى وقف العنف.

وكُتب على بعض اللافتات "لسنا بحاجة إلى تدخل من الخارج".

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد حالة الطوارئ قبل أيام. كما حثت السكان على حمل السلاح للتصدي لمسلحي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وتتصاعد الضغوط على الحكومة المركزية بعد أن أعلنت الجبهة أن قواتها أصبحت تبعد أقل من 350 كيلومترا عن أديس آبابا.