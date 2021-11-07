جونسون يستنكر محاولة اغتيال الكاظمي

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استنكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها نظيره العراقي مصطفى الكاظمي باستهداف منزله فجر اليوم الأحد بطائرتين مسيرتين مفخختين داخل المنطقة الخضراء.

وأدان جونسون خلال اتصال هاتفي أجراه مع الكاظمي، "حادث الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له رئيس الوزراء"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد جونسون "دعم المملكة المتحدة القوي للعراق وحكومته في جهودها لتحقيق الاستقرار".

من جانبه، أكد الكاظمي حرص" العراق على بناء شراكة طويلة الأمد مع بريطانيا، وضرورة تقوية العلاقات الثنائية بين الشعبين العراقي والبريطاني لما فيه مصلحة البلدين الصديقين في مختلف المجالات".