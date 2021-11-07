الأهلي عن هدف شريف أمام الزمالك: لوحة فنية لا تمل من مشاهدتها

واصل الحساب الرسمي للنادي الأهلي الاحتفال بالهدف الثالث الذي سجله محمد شريف، مهاجم الفريق، أمام الزمالك في القمة التي اقيمت الجمعة الماضية.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز أمام الزمالك بنتيجة 5-3 في لقاء القمة 123 الذي استضافه ستاد القاهرة، ضمن حسابات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التوال الإجتماعي تويتر: "لوحة فنية لا تمل من مشاهدتها، أوصف لنا احتفالك بعد هذا الهدف".

وتسيد الأهلي المباراة بأمواج هجومية متتالية وقدم أداءً رائعًا، أثمر عن تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول بتوقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وعلي معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، في حين سجل ثلاثية الزمالك مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثالث.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز للنقطة 9 من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.