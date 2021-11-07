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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تدعو مواطنيها إلى مغادرة إثيوبيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 9:57 ص | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 9:57 ص

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيرًا إلى المواطنين الإسرائيليين من السفر إلى إثيوبيا في الوقت الحالي على خلفية الأوضاع الراهنة هناك.

وأوصت الوزارة - في بيان صحفي - الإسرائيليين الموجودين حاليًا في إثيوبيا بمغادرة الدولة الإفريقية؛ بسبب الاضطرابات المدنية والاضطرابات والقيود المفروضة على الحركة والوصول والاتصالات وتوافر المنتجات، وربما الرحلات الجوية أيضًا.

وفي سياق متصل.. ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن موظفي السفارة الإسرائيلية في إثيوبيا تلقوا تعليمات بالاستعداد لإجلائهم من أديس آبابا في ظل الأوضاع الأمنية المتردية هناك.


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