ترامب يتهم أليك بالدوين بتعمد قتل مصورة الفيلم السينمائي «راست»: مجنون وغير مريح

اتهم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق، دونالد ترامب، صباح يوم السبت، الممثل أليك بالدوين، بتعمده لقتل مصورة فيلمه "راست"، هاليانا هتشينز، التي توفيت على الفور بعدما أطلق "بالدوين" رصاصة باتجاهها خلال تصوير أحد مشاهد الفيلم أكتوبر الماضي.

وقال ترامب، خلال استضافته ببرنامج "كريست ستيجال" الإذاعي: "في رأيي، شارك بالدوين في ارتكاب هذه الجريمة، كيف يقوم بتوجيه بندقية تجاه شخص لا يعمل معه في المشهد؟ ثم يطلق منها عيارا ناريا نحوه، سواء كان يعلم أن البندقية محمّلة بالرصاص الحيّ أم لا، هو من ضغط على الزناد، والآن المصورة ميتة، هذا ما أعرفه".

انتقد ترامب الطريقة التي تعامل بها بالدوين مع الأمر، وقيامه بالضغط على الزناد خلال تصوير المشهد، واتهمه بأنه ربما يكون هو من قام بوضع الرصاص الحي في البندقية، واصفا إياه بـ"الشخص المريض الذي من الممكن أن يصدر منه هذا الفعل"، هذا بحسب ما نشر في موقع "نيوز ويك".

أكد ترامب أنه يتابع سلوك بالدوين المتقلب منذ سنوات، مشيرا إلى أنه شاهده وهو يتعامل بعنف مع أكثر من مراسل صحفي وتليفزيوني، موضحا أنه "يعتبره شخصا مجنونا، وبه شيء ما غير مريح على الإطلاق".

وأضاف ترامب: "إذا كنت مكانه في موقع التصوير، لم أكن لأوجه البندقية تجاه أي شخص، ولن أضغط على الزناد حتى ولو قالوا لي إن السلاح آمن ولا يوجد به رصاص حيّ، فلا أعلم إذا كان تدقيقهم صحيحا، كما أن من أوجه صوبها الطلقة هي مصورة سينمائية، وليست ممثلة أمامي في المشهد، وموقع التصوير كان في الهواء الطلق، على الأقل كنت سأطلق الرصاص في الهواء وليس في جسد المصورة، فلا يوجد ما يستدعي ذلك".

يذكر أن هناك عداء كبيرا نشأ بين الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، والممثل أليك بالدوين، عندما قام الأخير بتقليده بشكل ساخر في عدد من الاسكتشات ببرنامج "ساترداي نايت لايف"، مؤكدا في وسائل الإعلام -في ذلك الوقت- أنه لا يؤيد سياسات ترامب.

وقال ترامب عن ذلك: "لقد قام بالدوين بتقليدي بشكل سيء في برنامج (ساترداي نايت لايف)، فحتى بالرغم من اختلافي معه في الأفكار والسياسات، إذا قام بتقليدي بشكل جيد كنت سأحييه على ذلك، لكن رأيت أن تمثيله كان سيئا جدا".