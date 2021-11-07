استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في مختلف دول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء "كوفيد-19" عالميا. وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

فعلى الصعيد الأوروبي، سجلت سلطات الصحة البريطانية 155 حالة وفاة، و30 ألفا و693 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" في المملكة المتحدة إلى 141 ألفا و743 حالة منذ ظهور الوباء وحتى اليوم، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 9 ملايين و272 ألفا و66 إصابة.

وأبلغت وزارة الصحة الإيطالية عن 31 حالة وفاة، و6 آلاف و764 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة في إيطاليا حتى اليوم إلى 132 ألفا و365 حالة، والحصيلة التراكمية للإصابات إلى 4 ملايين و802 ألفا و225 إصابة.

كما أبلغت هيئة الصحة العامة الفرنسية عن 25 حالة وفاة، و9 آلاف و605 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في فرنسا إلى 117 ألفا و900 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و208 آلاف و937 إصابة.

وأعلن المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة تسجيل 36 حالة وفاة، و12 ألفا و24 إصابة بالفيروس، في أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها هولندا منذ ظهور الوباء.

وبلغت بذلك حصيلة الوفيات المؤكدة المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد منذ ظهور الوباء 18 ألفا و553 حالة، فيما بلغت الحصيلة التراكمية للإصابات مليونين و189 ألفا و661 إصابة.

وسجلت سلطات الصحة اليونانية 43 حالة وفاة و6 آلاف و393 إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في اليونان إلى 16 ألفا و243 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي إلى 780 ألفا و621 إصابة.

وفي جارتها قبرص، سجلت السلطات الصحية حالة وفاة واحدة، و174 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة في الجزيرة إلى 576 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة منذ بداية الأزمة 125 ألفا و814 إصابة.

وفي رومانيا، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 8057 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و 701 ألفا و 589 حالة إصابة فيما تم تسجيل 390 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي حالات الوفيات حتى الآن 50 ألفا و 482 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 2097 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 400 ألف و145 إصابة، فيما سجلت 10 حالات وفاة واحدة ليبلغ إجمالي الوفيات 2735 حالة وفاة.

وفي بيلاروسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1993 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 18 حالة وفاة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 612 ألفا و15 حالة إصابة إما إجمالي الوفيات فقد بلغ 4730 حالة وفاة.

وفي أذربيجان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 33 حالة وفاة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 544 ألفا و650 حالة إصابة إما إجمالي الوفيات فقد بلغ 7241 حالة وفاة.

أما في بلجيكا، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 10 آلاف و915 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 26 حالة وفاة خلال الفترة نفسها ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و 414 ألفًا و463 حالة إصابة إما إجمالي الوفيات فقد بلغ 26 ألفا و131 حالة وفاة.

إفريقيًا، أبلغ المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا عن 24 حالة وفاة، و358 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، لتصل حصيلة الوفيات المسجلة في البلد -الأكثر تضررا من الفيروس في القارة- إلى 89 ألفا و319 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى مليونين و923 ألفا و751 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة الكينية 9 وفيات و76 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة في كينيا إلى 5 آلاف و305 حالات، وإجمالي الإصابات إلى 253 ألفا و813 إصابة.

في آسيا، أعلنت سلطات الصحة في بنجلادش تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و 570 ألفا و 835 حالة إصابة فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليبلغ إجمالي حالات الوفيات حتى الآن 27 ألفا و 891 حالة وفاة.

وفي إيران، تم تسجيل 6803 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 حالة وفاة خلال الساعات ال 24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 5 ملايين و980 ألفا و 260 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 127 ألفا و173 حالة وفاة.

وفي فيتنام، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 7491 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 21 حالة وفاة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 961 ألفا و38 حالة إصابة إما إجمالي الوفيات فقد بلغ 22 ألفا و470 حالة وفاة.