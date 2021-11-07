محمد حفظي: مهرجان القاهرة السينمائي قلل برامجه منذ العام الماضي بسبب كورونا

قال المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن المهرجان قام بتقليل البرامج والأفلام المشاركة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حتى يستطيع إخراج دورة ناجحة، كما أن المهرجان لم يكشف عن 100% من برنامجه حتى الآن.

ويعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الآن، مؤتمرًا صحفيًا بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك، للكشف عن تفاصيل الدورة الـ43، المقرر أن تنطلق في 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي قد كشف عن تكريم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز. كما كشف عن أسماء العروض العالمية والدولية الأولى التى سيقدمها ضمن فعاليات الدورة الـ43، ووصل عدد هذه الأفلام إلى 11 فيلمًا طويلاً مقسما بين 9 أفلام عرض عالمى أول، وفيلمين عرض دولى أول.