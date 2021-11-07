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فيديو.. محمد صبحي: تكريم معرض الشارقة الدولي للكتاب هام ومشرف بالنسبة لي

محمد صبحي
محمد صبحي
هديل هلال
نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 10:10 م | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 10:10 م
قال الفنان محمد صبحي، إن المملكة الأردنية تُكرمه يوم 14 من الشهر الجاري عن مجمل مساهماته في الأعمال الفنية والوطنية، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنه يتوجه غدًا إلى الإمارات لحضور فعاليات الدورة الـ40 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب كضيف شرف وتكريمه، مؤكدًا أن التكريم هام بالنسبة له ويشرفه.

وأشار إلى أنه في إجازة تبدأ من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل؛ ليتسنى له السفر إلى الإمارات غدًا، ثم العودة لاستكمال عرضه المسرحي أيام الخميس والجمعة والسبت، لافتًا إلى أنه يستغل تلك الإجازة في الراحة قليلًا.



ويتوجه النجم الكبير محمد صبحي، غدًا إلى الإمارات، وذلك لحضور فعاليات الدورة الـ40 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، كضيف شرف، ولتكريمه وحضور ندوة ضمن فعاليات المعرض.

ويكرم صبحي، بالمملكة الأردنية يوم 14 من الشهر الحالي عن مجمل مساهماته في الأعمال الفنية والوطنية، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، وذلك خلال احتفال ضخم علي مسرح الأرينا بجامعة عمان الأهلية.

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