حملات مكثفة لتحصين المواشي والحيوانات ضد الحمى القلاعية بدمياط

أعلن الدكتور إيهاب شكري، مدير مديرية الطب البيطري بدمياط، عن وضع خطة لتكثيف حملات تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، وذلك ضمن فعاليات الحملة القومية للتحصين 2021م.

وأكد شكري، ضرورة الاهتمام بتقديم كل الخدمات الوقائية والعلاجية للأهالي والمربين، وبناء على التكليفات الواردة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تم تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتسمم الدموي، من الإدارة البيطرية بمنطقة العرايضة التابعة لوحدة كفر البطيخ.

وأشار إلى تكثيف أعمال لجان التحصين بمختلف مراكز المحافظة لتحصين المواشي، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية، واتباع تعليمات الحملة القومية الجديدة لعام2021 الجاري.

وأوضح مدير عام الطب البيطري بدمياط، أن لجان الإرشاد تعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع، والمربين بأهمية التحصينات، والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية، وتحرير محضر للمخالفين، وغير الملتزمين بتحصين الماشية من مربي الماشية.

ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة بتنفيذ عدد من الحملات المكثفة لتحصين المواشي والحيوانات، ونشر الوعي بين مربي الماشية.