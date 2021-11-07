تفتتح وزارة الأوقاف 8 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجد واحد صيانة وترميم يوم الجمعة المقبل من الأسبوع الجاري، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى.

وأضافت الوزارة أن إجمالي ما تم افتتاحه بداية من شهر يوليو الماضي حتى تاريخه وصل لـ 280 مسجدًا، منها 252 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و28 مسجدًا صيانة وترميمًا، موضحة أن المساجد التي حدث بها إحلال وتجديد بمدرية أوقاف المنيا، هم "الخطيب والمحرص والغربي ونزلة البرشا بملوي، وخالد علي والسرارية بسمالوط، وعبد الرحمن زيان وبندر بدير مواس.

وتابعت الوزارة: "أما في مديرية أوقاف الدقهلية فقد تم إحلال وتجديد مساجد التقوى وعزبة حسين فهمي وقرية ديو الوسطى ومركز السنبلاوين"، وفي مديرية أوقاف القليوبية تم إحلال وتجديد مساجد الحجاجي ومرصفا وبنها ثان، ومديرية أوقاف الغربية هم: خالد بن الوليد وقرية ميت حبيب ومركز سمنود ومديرية أوقاف أسوان الفلاليح وقرية الجعافرة ومركز دراو، وفي سوهاج هم: التوبة وناحية يعقوب والبلينا.