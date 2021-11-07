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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن ١٠ سنوات لمتهمين اثنين، و٧ سنوات لمتهم، و٣ سنوات لمتهم آخر، وبراءة ٤ متهمين، في واقعة خطف طالب أوغندي الجنسية لسرقته بالإكراه في منطقة الأميرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين جمال رزق، وأمجد أمين فرنسيس، أمين سر محمد لاشين، وعبدالله أبو ضيف.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم ١٥٣٩ لسنة ٢٠٢٠، أنهم خطفوا المجني عليه "كانو. ح" بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اصطحبوه عنوة داخل مركبتهم مقيدين حركته وأشهروا بوجهه أسلحة بيضاء وكان ذلك الخطف مصحوبا بطلب فدية 40 ألف دولار من ذويه.

وأسندت النيابة للمتهمين، أنهم أساؤا استعمال أجهزة المواصلات الهاتفية بأن قاموا باستخدام الهاتف لتصوير المجني عليه عاريا عدا ما يستر عورته وتداول مقطع الفيديو المصور عبر إحدى تطبيقات الهاتف المحمول.

وضمت الاتهامات أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (مطواة، قطعة خشبية) بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، كما قاموا بالتعدي على المجني عليه بالأيدي وبالأسلحة البيضاء سابقة الذكر محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وذكرت الشاهدة زوجة المجني عليه أن أحد المتهمين تواصل معها وأخبرها أن زوجها تم اختطافه ويجب دفع فدية لإطلاق سراحه.

وتوصلت تحريات قسم شرطة الأميرية لصحة الواقعة وضبط المتهمين.