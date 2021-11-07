عمار: إصابة بانون حرمتني من المشاركة في القمة

كشف عمار حمدي، لاعب النادي الأهلي، أنه كان قريبا من المشاركة في القمة الأخيرة أمام الزمالك، لولا تعرض المدافع المغربي بدر بانون للإصابة مما دفع الجهاز الفني لتغيير خططه.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 5-3، مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال حمدي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «موسيماني لا يطالبني خلال المباريات بالقيام بأدوار محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق».

وأضاف: «موسيماني يتحدث معي دومًا بشكل جيد، وبموت نفسي في التدريبات، أرغب في أن يكون لي دورًا خلال هذا الموسم خاصة وأن أي شخص يتمنى أن يسير بجانب سور النادي الأهلي ويتشرف بذلك».

في سياق متصل أكد عمار حمدي أنه كان ينتظر مشاركته في القمة 123 أمام الزمالك، لولا تعرض بدر بانون للإصابة في الدقائق الأخيرة، وهو ماجعل الجهاز الفني يغير قراره.

وأوضح: «مباراة الزمالك صفحة وانتهت بعد الحصول على النقاط الثلاث وهو الهدف الأهم بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين».

وتابع: «موسيماني أكد لي أن فرصتي قادمة وأن المستقبل أمامي، ويطالبني بعدم الاستعجال في المشاركة، بشرط السير على نفس المنوال خلال التدريبات والمباريات الودية».

وأتم: «موسيماني لا يطالبني بنفس أدوار أفشة في الملعب، يعتمد علي في نفس مركز عمرو السولية، والمنافسة في هذا المركز صعبة جدًا بالتأكيد».