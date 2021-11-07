رئيس الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح: العلاج الأمريكي لكورونا سيحدث طفرة في الشفاء

الحداد: تذبذب إصابات كورونا يدل على بداية ذروة الموجة الرابعة

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الدواء الأمريكي لعلاج فيروس كورونا؛ وهو أقراص "ملنوبيرافير" الذي أنتجته شركة ميرك الأمريكية، والذي أقرته بريطانيا كأول دواء لعلاج فيروس كورونا، يعد طفرة جديدة في علاج فيروس كورونا، فهو أول دواء سيخصص لعلاج كورونا.

وأكد الحداد في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن هذا الدواء يعمل على إحداث خلل في الشفرة الجينية للفيروس، مما يمنع انتشاره في الجسم، لافتا الي أنه تم تجربته عن طريق فريقين من حالات الدراسة، الفريق الأول تم إعطائه الدواء وتحسنت صحة أغلبهم ولم يحتاجوا إلى مستشفي أو رعاية مركزة، بينما الفريق الثاني تم إعطائه بروتوكول علاج كورونا المتبع في المستشفيات، وأغلبهم تدهورت حالتهم الصحية بين الدخول للمستشفيات والوفاة.

وأشار الحداد إلى أن هذا الدواء يعمل على تقليل مضاعفات الإصابة بالفيروس بنسبة 80%، ولذلك فإنه يقلل من دخول المستشفيات والرعايات المركزة بشكل كبير، لافتا إلى أن الدواء مازال جديدا ولم يحدد بعد موقف استخدامه أو طلبه، فيما عدا بريطانيا التي سارعت بالموافقة عليه.

وعن ذروة فيروس كورونا في الموجة الرابعة محليا، قال الحداد إن تذبذب الإصابات اليومية للفيروس، يعني أننا في الذروة، وتبدأ الذروة في الانخفاض عند تسجيل إصابات أقل من 900 حالة يوميا.

وأشار الحداد إلى أن الموجة الرابعة للفيروس اتسمت بوجود حالات إصابة كثيرة ولكنها بسيطة، مع وجود أيضا حالات شديدة، ولكن الأغلب جاءت بسيطة، بجانب انخفاض الوفيات أيضا بشكل كبير عن الموجات الثلاث السابقة، نظرا لحصول الغالبية من الفرق الطبية على اللقاح قبل بداية الموجة الرابعة.

وعن انتظام الدراسة، أكد الحداد أن تطعيم المعلمين ضد الفيروس كانت الخطوة الأهم لاستقرار الدراسة، حيث أن تأثير كورونا في المدارس يظهر أثره علي المعلمين لأن إصابات الطلاب تكون خفيفة ولا تظهر لها أعراض، مؤكدا أن انتظام الدراسة وعدم اتخاذ المدارس قرارات اغلاق تدل على نتيجة نجاح اللقاحات التي تلقاها المعلمين قبل بداية الدراسة.

وأشاد بقرار الدولة بالنزول بسن التطعيم لـ 15 عاما، مؤكدا أن هذا القرار سيكون له عامل ايجابي أيضا في استقرار الدراسة خلال الفترة المقبلة.