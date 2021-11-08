ألمانيا: تحقيقات في ولاية شمال الراين ويستفاليا على خلفية هجوم الطعن

أعلنت السلطات في منطقة بالاتينات العليا الألمانية اليوم الأحد إجراء تحقيقات وعمليات تفتيش في ولاية شمال الراين ويستفياليا غرب ألمانيا على خلفية هجوم الطعن الذي وقع أمس السبت على متن قطار سريع في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا.



وأشارت السلطات إلى إجراء استجوابات وعمليات تفتيش في مدينة مارل، وقالت إن هذه التحقيقات تعلقت بالوسط العائلي والاجتماعي الخاص بالمشتبه به لكنها استبعدت وجود أدلة تفيد بأن هناك أشخاصا كانوا على علم مسبق بارتكاب الجريمة أو شركاء للجاني في الجريمة.



وذكرت السلطات أنها تجري تحقيقات في كل الاتجاهات لاستيضاح دافع الجاني.



كان قاضي تحقيقات أمر في وقت سابق اليوم بإيداع منفذ هجوم الطعن في مصحة نفسية، وقال رئيس الادعاء في منطقة نورنبرج-فورت اليوم إن خبيرا فحص الشاب السوري/27 عاما/ وانتهى إلى نتيجة مفادها بأنه "يعاني الفصام الارتيابي ووساوس" وأضاف الخبير أن " المسؤولية الجنائية للجاني كانت منعدمة وقت وقوع الجريمة".



وتابع رئيس الادعاء أن الشاب قال للخبير إنه يشعر أنه مطارد من الشرطة واتهمها بأنها ترسل رجالا لدفعه إلى الجنون وذكر أنه شعر بتهديد من راكب في القطار " واعتقد أن هذا الرجل يريد قتله" مشيرا إلى أنه طعن رأس هذا الرجل بعد ذلك بقوة.



وأضاف الشاب أنه ارتكب الجريمتين الأخريين "وكأنه في حلم".