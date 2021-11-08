«اليوم ماتت أمي أو لعلها ماتت أمس لست أدري»، تعتبر افتتاحية رواية «الغريب»، للفيلسوف والمؤلف ألبير كامو، من أهم وأشهر الافتتاحيات الروائية في القرن العشرين، وتمر ذكرى ميلاده اليوم الأحد، إذ ولد في مثل هذا اليوم 7 نوفمبر 1913، في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي.

وُلد ألبير كامو، في بيئة شديدة الفقر من أب فرنسي، وقُتل والده بعد مولده بعام واحد في إحدى معارك الحرب العالمية الأولى، وأنهى ألبير كامو دراسته الثانوية، ثم تعلم بجامعة الجزائر من خلال المنح الدراسية وذلك لتفوقه ونبوغه، حتى تخرج من قسم الفلسفة بكلية الآداب.

كان ألبير، روائيا وكاتبا مسرحيا في المقام الأول، إلا أنه كان فيلسوفا، وكانت مسرحياته ورواياته عرضا أمينا لفلسفته في الوجود والحب والموت والثورة والمقاومة والحرية.

عمل بشكل متقطع في المسرح والصحافة، وكتب أثناء عمله الصحفي عن ظروف العرب السيئة؛ الأمر الذي كلفه وظيفته، وفي عام 1942 انتقل إلى بوردو، وانتهى من تأليف أول أعماله «الغريب، وأسطورة سيزيف».

التقى بالفيلسوف المعروف جان بول سارتر، في افتتاح مسرحية «الذباب» عام 1943، ونشأت بينهما صداقة عميقة نتيجة تشابه الأفكار بينهما وإعجاب كل منهما بالآخر الذي كان قبل اللقاء بسنوات وذلك من خلال قراءة كل منهما كتابات الآخر.

في عام 1949 عادت إليه آثار مرض السل، وعُزل في مصحة لمدة عامين، وفي عام 1951م نشر كتابه التمرد الذي قدم فيه تحليلا فلسفيا للتمرد والثورة وأعلن فيه رفضه الصريح للشيوعية، الأمر الذي أدى إلى انفصاله النهائي عن سارتر.

- نوبل للأدب

في الفترة بين 1955 و1956 كتب لصحيفة الإكسبريس، وفي السنة اللاحقة حاز ألبير كامو جائزة نوبل للآداب، ليس من أجل كتابه «السقطة»، ولكن من أجل سلسلة مقالات كتبها وانتقد فيها عقوبة الإعدام.

كامو كان ثاني أصغر حائز على جائزة نوبل، كما أنه أصغر من مات من كل الحائزين على جائزة نوبل.

- إنجازاته الفلسفية

تعد أهم إنجازات كامو الفلسفية فكرة العبث أو اللامعقول، وهي الفكرة الناتجة عن حاجتنا إلى الوصول إلى معاني واضحة، في مجتمعات مليئة بالظروف الغامضة التي لا تقدم الوضوح ولا المعنى.

وهي الفكرة التي أبدع في تقديمها في أسطورة «سيزيف»، وفي الكثير من أعماله الأدبية، البعض يرى أن كامو لم يكن وجوديا بقدر ما كان عبثيا.

«لا أبغض العالم الذي أعيش فيه ولكن أشعر بأنني متضامن مع الذين يتعذبون فيه.. إن مهمتي ليست أن أغير العالم فأنا لم أعط من الفضائل ما يسمح لي ببلوغ هذه الغاية، ولكنني أحاول أن أدافع عن بعض القيم، التي بدونها تصبح الحياة غير جديرة بأن نحياها ويصبح الإنسان غير جدير بالاحترام».

تكشف لنا هذه الكلمات الفلسفة التي ارتكز عليها ألبير كامو خلال مسيرته الأدبية، ولطالما عبر عنها في كتاباته، ومن خلال رسم شخصياته، واستخدام اللغة والتعبيرات التي تبرهن على اعتناقه وإيمانه الشديد بفكرتين رئيسيتين هما العبثية والتمرد.

- الفلسفة العدمية

«نحن لا ننشد عالمًا لا يقتل فيه أحد بل عالمًا لا يبرر فيه القتل»، أراد كامو في رواية «الغريب» أن يوضح أن القتل ليس له مبرر أخلاقي، فنجده خلال الرواية، أشار إلى أنه حين سُئل ميرسة عن سبب قتله الرجل الجزائريّ، أجاب ببساطة: «هذا حدث بسبب الشمس».

نجد ذلك بالطبع سبب مادي مباشر، لا أثر فيه لأي قيمة أو اختيار أخلاقي، وكأنه أراد أن يشير إلى أن هذه الإجابة غير المستساغة أكثر جدية من أي مبرر أخلاقي آخر، فالعدمية تقول بانعدام المعنى وبالتالي انعدام الأخلاق، ولذلك فإن كل المصائر متساوية لأن النهاية هي العدم.

على عكس ما نظن من كلام كامو، فإنه يقصد أنه لا يحاول تبرير القتل بل يوضّح أن القتل ليس له مبرر أخلاقي كما يدعي البعض، وذلك بسبب عدم وجود أخلاق مطلقة -وفقًا للعدمية- من منطلق ألبير كامو.

- وفاته

تُوفي كامو في حادث سيارة في 4 يونيو 1960، وكان قد علق في أوائل حياته الأدبية، أن أكثر موت عبثي يمكن تخيله هو الموت في حادث سيارة.