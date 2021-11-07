الرئيس السيسي يشهد افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي

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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، الذي تنظمه وزارة النقل في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

يعقد المعرض تحت شعار "الطريق إلى 2030" حيث تشارك به كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق كامل الوزير وزير النقل وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.