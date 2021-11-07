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خصص حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مبلغ 5ر4 مليون درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) لاقتناء أحدث الإصدارات والكتب من دور النشر المشاركة في الدورة الأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

وقال بيان للمعرض تلقت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) صورة منه إن المنحة تهدف إلى تزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية بمختلف الإصدارات الحديثة في كافة المجالات العلمية والأدبية والثقافية العربية والأجنبية وتحديث المحتوى المعرفي للمكتبات التي تشكل مرجعاً رئيسياً للباحثين والقراء في إمارة الشارقة.

وأضاف أن المنحة تسهم في دعم صناع النشر من مختلف الدور العربية والأجنبية المشاركة في المعرض لهذا العام والتي يبلغ عددها 1632 ناشراً عربياً وأجنبياً من 83 دولة، تقدم إصدارات ثقافية متنوعة تغطي كافة المجالات والاهتمامات والفئات العمرية.

وتتواصل فعاليات دورة معرض الشارقة الدولي للكتاب حتى يوم 13 نوفمبر الجاري، عارضة 15 مليون نسخة كتاب لـ 3ر1 مليون عنوان، منها 110 آلاف عنوان جديد يعرض للمرة الأولى.

ويتضمن الحدث أكثر من 1000 فعالية ثقافية بين ندوة، وجلسة حوارية، وعرض مسرحي، وعرض فني، وورش.