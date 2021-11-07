رواد فضاء صينيون يسيرون خارج محطة فضاء جديدة

أكمل رواد فضاء صينيون مجددا مهمة خارجية بمحطة فضاء تيانجونج (القصر السماوي)، التي هي تحت الإنشاء حاليا.



وكان وانج يابينج أول رائد فضاء صيني يقوم بالسير في الفضاء حسبما ذكر برنامج رحلات الفضاء الصينية المأهولة اليوم الأحد. ومن المتوقع أن يستمر السير في الفضاء لمدة 6 ساعات في المجمل.



وفي الساعة 28ر8 مساء (1228 بتوقيت جرينتش)، غادر رائدا الفضاء تشاي تشيجانج / 55 عاما/ ووانج يابينج /41 عاما/ وحدة تيانه (التناغم السماوي) للبدء في أنشطة خارجية.



والمهمة الخارجية الحالية هي الأولى لعدد من الأنشطة المزمع مباشرتها لطاقم مؤلف من ثلاثة رواد، بدأوا مهمتهم في 16 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.



ومن بين أمور أخرى، يريد رواد الفضاء اختبار أنظمة وإجراء تجارب علمية خلال مهمتهم.



ومن المقرر أن تستغرق المهمة المأهولة الثانية إلى محطة فضاء تيانجونج حتى الآن ما إجماله ستة أشهر، ما يجعلها أطول مهمة في تاريخ رحلات الفضاء الصينية.