إزالة تعد بالبناء على أرض للإصلاح الزراعي في سمالوط بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ١٨ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وشدد أحمد راشد مهدي، رئيس مركز ومدينة سمالوط، على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ١٨ هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع القرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط.

وبناء على تكليفات رئيس المركز بإزالة كافة أشكال التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة، تمت إزالة حالة تعد بالبناء على أراضي الإصلاح الزراعي، حيث قام حلمى فاروق نائب رئيس المركز بإيقاف حالة تعدٍ في المهد بقرية الخمايشة على مساحة قيراطين و١٢ سهمًا.