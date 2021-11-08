رئيس مدينة الطود بالأقصر يتفقد أعمال إنشاء مكتب بريد الجيل الثالث

تفقد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر، أعمال بدء تنفيذ إنشاء مكتب بريد الجيل الثالث بقرية العديسات بحري، والذي يتم إنشائه بنظام الجيل الثالث مما يسمح للعملاء بإنهاء جميع المعاملات الخاصة بهم من خلال الشباك الواحد وتقديم كل الخدمات المالية والبريدية والحكومية والحوالات للعملاء بكل سهولة ويسر.

ويتم إنشاء مكتب البريد وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا وعلى مساحة 625 مترًا، مكون من بدروم وأرضي وطابقين، وبه مكتب بريد خدمي وخدمات استثماري وخزنة عمومية وغرفة "A.T.M" ماكينات صرف آلي، وتقديم الخدمات البريدية المتنوعة مثل الحوالات والمعاشات والتوفير للعملاء من أهالي المنطقة.

وتابع رزق تنفيذ خطة الكهرباء للإحلال والتجديد بمركز ومدينة الطود؛ حيث قامت هندسة كهرباء العديسات بتدعيم وتطوير قطاع الكهرباء بالمركز برفع كفاءة المحولات والأكشاك وتغيير الموصلات الكهربائية لتحسين الجهد لاستيعاب الأحمال، وتشمل الأعمال رفع قدرة كفاءة كشك كهرباء نجع أبو بكر، وتركيب كشك كهرباء جديد بمنطقة نجع العرب بمدينة الطود، ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بقرية منشية النوبة وقرية الطود غرب، وجاري استكمال رفع كفاءة الشبكات لقرى العديسات بحري، والعديسات قبلي ومدينة الطود.