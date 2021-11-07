مصدفى محمد ينقذ جالاتا سراي من خسارة جديدة بالدوري التركي

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انقذ مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، فريقه من الخسارة بعدما احرز هدف في الدقائق الأخيرة من مواجهة فاتح كاراجومروك التي اقيمت ضمن حسابات الجولة الثالثة عشر للدوري.

وشارك مصطفى محمد بديلاً في الدقيقة 63 ليسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 88 وينقذ فريقه من خسارة مؤكدة.

وأحرز مصطفى محمد هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 88 من زمن أحداث المباراة، ليسجل هدفه الرابع في الموسم الحالي بالدوري التركي.

وبهذه النتيجة جاء جالاتا سراي في المركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق تسع نقاط عن المتصدر طرابزون.

ومن المقرر أن ينضم مصطفى محمد لقائمة المنتخب المصري، في إطار الاستعدادات لمباراتي أنجولا والجابون في إطار تصفيات كأس العالم قطر 2022.