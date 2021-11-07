قطاع غزة يتجنب أزمة في إمدادات الكهرباء

تفادي قطاع غزة فيما يبدو في الوقت الراهن أزمة وشيكة في إمدادات الكهرباء.

كانت هيئة الكهرباء المحلية قد حذرت يوم أمس السبت من أن محطة الطاقة الوحيدة بالقطاع، بصدد التوقف عن العمل، عقب نقص إمدادات وقود الديزل الذي تموله قطر.

غير أن ممثلا فلسطينيا في القطاع قال اليوم الأحد إن المشكلة قد تم حلها، بينما من المتوقع أن تستأنف عمليات توصيل الوقود يوم غد الاثنين.

كان السبب وراء الأزمة المؤقتة "مشكلة فنية" في نقل أموال قطرية إلى بنوك إسرائيلية. وتشتري قطر، وفقا لتقارير، الوقود لقطاع غزة من شركة إسرائيلية.

وتحتفظ قطر بعلاقات طيبة مع حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة. وتدفع قطر ما يوازي نحو 10 ملايين دولار شهريا لتزويد القطاع بالوقود.