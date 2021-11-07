صاحب نوبل للسلام يروي كيف أنهى العنف الجنسي ضد نساء الكونغو من خلال الطب

أجرى دكتور دينيس موكويجي، حوارا عبر مكالمة فيديو مع موقع "الجارديان"، من مكان تواجده في باريس، حيث يقوم بجولة إعلامية للترويج لكتابه "قوة المرأة: رحلة طبيب مع الأمل والعلاج".

صرّح دكتور دينيس، لـ"الجارديان"، بأنه بدأ حياته في صراع مع الموت، حيث كان سيموت فور ولادته بسبب القابلة التي قطعت الحبل السري بشكل خاطيء، فكان من المرجح أن يصاب بتسمم في الدم ويموت في غضون ساعات، لولا والدته التي ربطته بقطعة قماش كانت ملفوفة حول ظهرها، وطلبت من ممرضة سويدية إنقاذه، حتى حصل على العلاج المناسب قائلا: "ممتن جدا لما فعلته أمي لإنقاذي من الموت".

روى دينيس، لـ"الجارديان"، السبب وراء كونه طبيبا قائلا: "عندما كنت في الثامنة من عمري، رأيت والدي يدعي بالشفاء لطفل وهو يبكي، ورأيت مدى ضعفه، فسألته لماذا يشعر بكل هذا الضعف؟ فقال لي إنه يشعر بالعجز لأنه ليس طبيبا، ولا يستطيع مداواة الطفل، فوقتها وعدته أن يدعي ويصلي وأن أصبح طبيبا، لنكون فريقا ممتازا للمساعدة في شفاء الناس، وأصبحت طبيبا بالفعل".

يتحدث دكتور دينيس، في كتابه الذي وصفه بأنه "ليس لأصحاب القلوب الضعيفة"، عن تفضيله أن يكون طبيب توليد بدلا من طبيب أطفال، وذلك نظرا لأنه وجد أن صحة الأم هي الأكثر تضررا، فجداته توفين وهن يلدن، ومئات النساء بالكونغو يمتن وهن يلدن أيضا، وقد رأى دينيس أنهن يتوفين بسبب التهابات بسيطة تحدث بعد الولادة من الممكن علاجها، لكنهن يمتن بسبب ضعف الإمكانيات وقلة المستشفيات، فتعهد دينيس على أن يكون طبيبا مدربا للمساعدة على إنقاذ أرواحهن، وبالفعل نجح في ذلك.

في عام 1984م، سافر الطبيب الشاب دينيس من الكونغو الديمقراطية إلى فرنسا لاستكمال تدريبه كطبيب توليد مبتديء، وهذه السفرة كانت أولى سفراته إلى أوروبا، التي قضى نصف عمره وهو يدخر كل ما يكسبه لشراء تذكرة ليسافر إليها.

عندما وصل دكتور دينيس إلى فرنسا، كان كفاحه سريعا، حيث لم يجد أي شقة ليسكن بها، فكان يتم إخباره أن الشقة التي ذهب لرؤيتها قد شغلت للتو، واكتشف بعد ذلك أن لون بشرته الأسمر كان السبب الرئيسي في عدم حصوله على أي شقة، لكنه ظل يبحث حتى وافق بعض الشباب على أن يعطوه غرفة صغيرة ليسكن معهم.

عندما تولى دكتور دينيس منصبه التدريبي بأحد مستشفيات فرنسا، كانت خبرته تتعدى جميع أقرانه، وذلك لأنه كان يعمل بمشفى تنقصه جميع الموارد بالكونغو، وكان يعمل هو وطبيب آخر فقط لإجراء جميع عمليات التوليد، التي يجريها 30 طبيبا في المشفى الفرنسي، هذا بجانب أنه كان يقوم بإجراء العمليات بلا أي موارد تقريبا، ففي بعض الأوقات كان يمسك الممرض كشاف النور ليضيء غرفة العمليات لانقطاع الكهرباء عن المشفى، وأحيانا كان يجري دكتور دينيس العملية في الظلام بعد انقطاع نور الكشاف.

لم يكن يعلم دكتور دينيس وقتها أن هذه الرحلة ستجعله يعود إلى الكونغو، وينقذ آلاف الأرواح من السيدات، ويشجع غيره من الأطباء على إنقاذ الأرواح أيضا، حيث لم يكتف دينيس بكونه طبيب جراح فقط، بل عالج أيضا السيدات اللاتي تم اغتصابهن كسلاح في الحرب السياسية، فأصبح بطلا للمرأة ليس فقط في الكونغو، بل في العالم بأسره.

علم دكتور دينيس أن عمله الطبي ليس كافيا وحده لحل المشكلة، فهو يعالج العرض، لكن الجذور ما زالت موجودة، ولهذا قام بتحدي الجماعات المسلحة في الكونغو، كما هاجم حكومته للتواطؤ في جرائم الحرب الجنسية التي تروح ضحيتها مئات السيدات، مما شكل ذلك خطرا على حياته، حيث نالته العديد من التهديدات بالقتل.

حاول دينيس خلق مساحات آمنة للسيدات المغتصبات، يحصلن فيها على الحماية، التعليم، والعمل، حيث قام هو وصديقته الكاتبة إيف إنسلر، بجمع تبرعات مالية، ذهب ريعها لبناء مدينة الفرح، التي شيدت بمسقط رأسه في الكونغو، وعاشت فيها العشرات من النساء المغتصبات، ليبدأوا حياتهن فيها من جديد.

بعد 35 عاما من بدء عمله كطبيب مبتديء، حصل دكتور دينيس على جائزة نوبل للسلام لجهوده في القضاء على الاغتصاب والعنف الجنسي واستخدامه كسلاح في الحرب والصراع المسلح.