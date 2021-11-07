قال الدكتور وليد أنور، مدير مستشفى عين شمس التخصصي، إنه تم إجراء أول جراحة عبر إنسان آلي بجامعة عين شمس؛ والتي تُمثل أول جراحة على مستوى المستشفيات الجامعية بمصر، لافتًا إلى أن هذا الروبوت يقوم بجراحات خاصة بالنساء والمسالك البولية.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذا الروبوت يعمل من خلال تحكم الجراح به، مؤكدًا أنه يساعد في سهولة الوصول لأماكن محددة في جراحات مثل جراحة الحوض، ويساعد على سهولة العملية وشفاء المريض بشكل أسرع.



وأوضح أن الروبوت عبارة عن 4 أذرع، لافتًا إلى أن تجهيزه يأخذ وقتا أكثر من وقت الجراحة نفسها، وتجهيزه للعمل يأخذ حوالي 45 دقيقة.



وأشار إلى إجراء 4 عمليات ناجحة، مؤكدًا أن من أجروا هذه الجراحات في حالة صحية جيدة.



ولفت إلى أن مستلزمات الجراحة تضاف إلى ثمن العملية، متابعًا: «التكلفة الحالية لهذه العمليات تعتبر بسعر التكلفة فقط، ولابد من موافقة المريض على إجراء العملية بالروبوت، ونسب الخطأ في هذه العمليات هي نفسها نسب الخطأ الموجودة في التعامل الجراحي المتعارف عليه؛ لأن الجراح هو الذي يجري العملية بمساعدة الروبوت».



وشدد على أنه يتم التجهيز- حاليًا- لزراعات الأعضاء عبر مركز طبي متخصص، لافتًا إلى نجاح زراعات الكبد والكلى، بالإضافة إلى برنامج زراعة الرئة الذي يتم العمل عليه منذ عامين.



وأوضح أن زراعة الرئة جراحة صعبة تتطلب أن تكون حالة المريض تسمح بإجراء العملية؛ لأن المريض يحتاج 2 متبرعين، مشيرًا إلى وجود بروتوكول تعاون مع مستشفى الملك فيصل السعودي وآخر ياباني في هذا الصدد.





