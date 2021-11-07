بايدن: أوبك بلس لن تزيد إنتاج النفط بما يكفي لتلبية مطالب الولايات المتحدة

أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن دول تحالف "أوبك بلس" ، التى تضم الدول الأعضاء فى منظمة الآوبك والدول المنتجة الاخرى من خارج المنظمة المتحالفة معها ، لن تزيد إنتاج النفط بما يكفي لتلبية المطالب الأمريكية وترك الباب مفتوحا أمام مجموعة من الخيارات، في الوقت الذي تدرس فيه الإدارة الأمريكية ما إذا كانت ستلجأ إلى الاحتياطي الاستراتيجي للنفط.

وكان بايدن يرد على سؤال حول استخدام الاحتياطي بعد أن رفضت المجموعة المنتجة للنفط، التي تضم المملكة العربية السعودية، طلبه بزيادة كبيرة في الإنتاج وتمسكت بخطتها لزيادة الإنتاج الشهري التدريجي بمقدار 400 ألف برميل يوميا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض اليوم السبت: "قبل كل شيء، لا أتوقع أن تستجيب أوبك أو أن تستجيب روسيا و السعودية أو أى منهما ".

وأضاف: "إنهم ذاهبون لضخ المزيد من النفط. أما إذا كانوا سيضخون ما يكفي من النفط هو شيء مختلف".

وقفزت أسعار النفط بعد كلمة بايدن للأمة، أمس الجمعة لكنه لم يتحدث عن سحب محتمل من احتياطات البترول الاستراتيجية، ما بدد التوقعات بتخفيف سريع لنقص الإمدادات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة أن خام النفط ارتفع في بورصة نيويورك بنسبة كبيرة بلغت 4ر3% أمس. غير أن العقود الآجلة ظلت على مسار تحقيق أكبر خسارة أسبوعية منذ آب/ أغسطس الماضي، حيث يجري المستثمرون تقييما لاحتمال أن تعزز الدول المستهلكة الرئيسية للنفط جهودها لضخ إمدادات للسوق بمزيد من البراميل الإضافية، بعد قرار تحالف أوبك بلس بتعزيز الإنتاج فقط تدريجيا.

وقال أمريتا سين، كبير محللي النفط في شركة انرجي أسبكتس للاستشارات في مقابلة مع بلومبرج إن "الكرة عادت إلى ملعب بايدن. فهل سيقوم بالسحب من احتياطات البترول الاستراتيجية؟". وقال إن "الأسعار تراجعت بخمسة دولارات على الأقل. ولا نرى أنهم بهذه الأسعار، سيفعلون ذلك".

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال عدة سنوات هذا العام، بعد أن تعافت اقتصادات رئيسية من بينها الولايات المتحدة والصين من جائحة فيروس كورونا، وتوقع شركة بريتش بتروليم البريطانية للنفط أن ينتعش الطلب العالمي فوق مستوى ما قبل الجائحة والبالغ 100 مليون برميل في اليوم.

وأدت أزمة طاقة عالمية جراء نقص الفحم والغاز الطبيعي في اشتداد الوضع بسوق النفط.

كانت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم قالت في وقت سابق إن الإدارة تدرس سحبا محتملا من احتياطات البترول الاستراتيجية.

وقالت اليابان إنها على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية حيث تتزايد ضغوط المستهلكين.