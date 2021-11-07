الإسكندرية: تحرير 150 محضر مخالفة بيئية للمنشآت التجارية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، إنه تم تحرير 150 محضر مخالفة بيئية للمنشآت خلال عدة حملات على مستوى الأحياء.



وشدد الشريف، في بيان له اليوم الأحد، على رؤساء الأحياء والجهات المختصة بتكثيف الحملات المفاجئة بشأن تطبيق الاشتراطات البيئية.



ويأتي ذلك بالتعاون مع الإدارات المعنية للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والمخابز، والتأكد من التزام جميع المحال والمنشآت التجارية الواقعة بنطاق كل حي بالاشتراطات البيئية، وتطبيق العقوبات القانونية ومحاسبة المقصرين المخالفين.



فيما شنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء عددًا من الحملات للتفتيش على محلات بيع وذبح الطيور الحية، ومحلات بيع وشوي الأسماك، والمخابز والمحال التي تستخدم الأفران الدوارة، ومطاعم المشويات، ومحلات الجزارة.



وأسفرت الحملات عن تحرير 150 محضر مخالفة بيئية للمنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات التي أبرزها؛ عدم وجود مداخن، أو وجود مداخن غير معزولة وغير مطابقة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم الاهتمام بالنظافة في أماكن تجهيز الطعام، وعدم التخلص من المخلفات الصلبة في الأماكن المخصصة لها.