حزب شين فين: بريطانيا تعرض بروتوكول أيرلندا الشمالية للخطر

قالت زعيمة حزب شين فين اليساري إن اتجاه الحكومة البريطانية لتعليق أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية قد يعرض اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) للخطر، حيث يسعى الحزب لإنهاء التقسيم السياسي لجزيرة أيرلندا.

كانت ماري لو ماكدونالد تشير إلى احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بإتخاذ إجراء انتقامي إذا ما مضت المملكة المتحدة في تهديدها بتفعيل آلية التعليق، وهي المادة رقم 16، في ترتيبات ما بعد بريكست للتجارة بالبحر الأيرلندي.

ونقلت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء عن ماري ماكدونالد قولها إنه فيما يتعلق بإمكانية تفعيل بريطانيا المادة 16، فإن "ذلك يظهر مرة أخرى سوء نية كبير، ويظهر مجددا أن أيرلندا، وأيرلندا الشمالية بوجه خاص، هي المتضرر المباشر في اتفاق المحافظين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث إنهم يمارسون لعبة حافة الهاوية مع المؤسسات الأوروبية".

وقالت: "أود أن أقول أيضا إنه إذا كانت الحكومة البريطانية تتصور أن لديها كل الأوراق، فهي خاطئة، وتلعب لعبة خطيرة للغاية، وربما تشمل ما يعرض اتفاق الانسحاب برمته للخطر".

وقالت ماكدونالد إن اقتراحات الاتحاد الأوروبي لمعالجة القضايا بشأن البروتوكول قد ذهبت إلى أبعد مما كان يتوقعه الكثيرون.

وقالت إن "الحقيقة الآن هي أن الكرة في ملعب (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس جونسون وحكومته، ويتعين عليهم التصرف بحسن نية، ويجب عليهم انتهاج موقف جاد له رؤية بعيدة الأجل".

تأتي تصريحات زعيمة شين فين بعد أن وصلت المفاوضات بين لندن وبروكسل بشأن البروتوكول إلى طريق مسدود، وفي خضم تصاعد التكهنات بأن الحكومة البريطانية تتجه لتفعيل المادة رقم 16 في وقت لاحق هذا الشهر.