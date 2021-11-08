تعزيزات عسكرية للجيش السوري وفصائل المعارضة بريفي الرقة والحسكة

واصلت القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة ارسال تعزيزات عسكرية الى خطوط التماس في مناطق ريف الرقة الشمالي والحسكة الغربي.



وكشفت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية اليوم الاحد أن " الجيش السوري دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة الى نقاطه الممتدة من بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي وعلى طول اوتوستراد حلب القامشلي والذي يعرف باسم (ام 4 ) وصولا الى أطراف بلدة تل تمر بريف الحسكة الغربي".



وأكدت المصادر لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن "جميع النقاط العسكرية التي تقع جنوب الاوتوستراد كانت عبارة عن نقاط بسيطة عززت بقوات كبيرة تحسباً لأي تقدم لفصائل المعارضة والجيش التركي التي تهدد بالتقدم باتجاه جنوب الاوتوستراد ".



ونفت المصادر عقد اجتماعات تضم القوات الحكومية السورية مع قوات سورية الديمقراطية "قسد" في مطار الطبقة بريف الرقة الغربي، وقالت إن" هناك اجتماعات متكررة بين القوات الروسية وقوات قسد وليس للجيش السوري اي تواجد.. ما يتم تداوله حول تسليم قسد لمدينة الطبقة هو شائعات ".