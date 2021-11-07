التحفظ على 9 أطنان سكر تمويني قبل بيعهم بالسوق السوداء في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأحد، التحفظ على 9 أطنان، سكر تمويني، مدعم، بعد ضبطهم داخل مخزن، قبل بيعهم في السوق السوداء، والتحقيق مع المدير المسئول على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحجب سلعة مدعمه، بقصد بيعها في السوق السوداء، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام المدير المسئول عن مخزن جملة، بحيازة كميات من السكر التمويني، مخصص ربطًا للصرف على البطاقات التموينية، وعدم صرفها للبدالين التموينين، والمجمعات الاستهلاكية.



وبتقنين الإجراءات، تم مداهمة المخزن، وضبط المدير المسئول عنه، وبتفتيشه عثر بداخله المضبوطات "سكر تمويني"، بقصد الإتجار به في السوق السوداء، أزيد من السعر الرسمي، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وقدرت قيمتهم المالية 76 ألف و500 جنيهًا.



تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.