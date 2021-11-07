لميس الحديدي للاعبي الأهلي بعد مباراته مع الزمالك: إحنا بتوع الدقيقة 90 مش اللي قبلها

أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن سعادتها بمباراة القمة التي جمعت ما بين الأهلي والزمالك، أمس الجمعة، متوجهة بالشكر إلى مخرج المباراة؛ بسبب ما وصفته بـ«التصوير الكروي المحترف».

وقالت الحديدي، خلال تقديمها لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء السبت، إن «الجمهور بمثابة حياة للكرة والمباراة كما يمثله للمسرح»، معربة عن أمنياتها في زيادة أعداد الجمهور بشكل أكبر.

وتوجهت بالشكر إلى طاقم الحكام المصري بالمباراة، متابعة: «حكامنا قادرون على قيادة المباريات، وشكرًا لاتحاد الكرة بشأن الإصرار على موقفه لقيادة الحكم المصري لتلك المباراة هامة».

وبالرغم من تأكيدها على انحيازاتها الأهلاوية، إلا أنها أشارت إلى أن «الأهلي قدم مباراة عظيمة والزمالك اجتهد بشكل كبير للعودة في المباراة»، معقبة على استمرار الزمالك حتى آخر لحظة: «يُلام عليها لاعيبة الأهلي إحنا بتوع الدقيقة 90 يا جماعة مش الدقيقة اللي قبلها، مباراة تاريخية وقمة أسعدتنا ونشرف بوجود كرة وفن ومجهود واحتراف وعمل داخل الملعب».

وحقّق الأهلي انتصارًا مهمًا على غريمه الأزلي نادي الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ليعتلي الأحمر صدارة ترتيب الدوري بعد الجولة الثالثة بالعلامة الكاملة إذ حقق الانتصار في المباريات الثلاث، وهو نفس رصيف نادي بيراميدز.