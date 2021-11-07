قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية سابقا، إن الجريمة منتشرة في كل المجتمعات، منوهة إلى زيادة معدل الجريمة بعد تفشى جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم بنسبة 25%.

وأضافت خلال لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أمس السبت، أن الجريمة منتشرة في جميع الشرائح الاجتماعية وتحدث في كل وقت وفي كل حين.

وتابعت الدكتورة نسرين البغدادي، أن المرأة الأكثر تعرضا للعنف في ظل جائحة فيروس كورونا، مضيفة: «حدثت حوادث مماثلة كما حدثت في مصر في لندن والمسألة بذلك تتعلق بعدد من العوامل المشتركة التي تؤدي إلى هذا الانتشار».

وأشارت مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية سابقا، إلى أن الإنسان بعدما كان كائنا اجتماعيا أصبح كائنا افتراضيا، قائلة إن الإنسان يصبح حينها غير قادر على التعامل مع الآخر.

وطالبت الدكتورة نسرين البغدادي برصد ما يفكر فيه الجيل الجديد، مشددة على أهمية وجود ثقافة الحوار والاحتواء في المجتمع.

https://www.youtube.com/watch?v=XzobzgYsCzs