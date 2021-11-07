تجديد حبس بلطجي الفيوم 15 يوما على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة بالفيوم، تجديد حبس المتهم أيمن عبد المعبود 44 سنة والملقب إعلاميا بخط الفيوم 15 يوم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد لزوجته وحماته.

وكشف أيمن هارون محامي المتهم، أنه خلال تحقيقات النيابة العامة، أكد المتهم أن زوجته قتلت منذ شهر سبتمبر الماضي على يد 3 أشخاص كان أحضرهم للمنزل لمواجهتهم بزوجته بعد ورود اتصال هاتفي من مجهول يخبره بقيام زوجته وشقيقتها بممارسة الرذيلة بمنزله خلال أوقات غيابة خاصة وأنه كثير السفر ومرصود غيابه من قبل زوجته.

وأوضح أنه عندما حدث المواجهة بين زوجته و3 أشخاص حدث بينهم مشادة ليبرئ كل منهما نفسه فلفظت أنفاسها ،وبعدها طلبت منه والدة زوجته «حماته» وشقيقة زوجته تغسيلها وتكفينها، وتم وضعها في كيس أحضرته شقيقتها من إحدى المستشفيات التي تعمل بها، وتم دفن الجثة في بئر السلم حتي لا يفتضح أمرهما.

وأكد المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة أنه لم يقتل والدة زوجته «حماته»، وأنها لقيت مصرعها قبل عملية الاقتحام عقب قيام أحد الوسطاء من أصدقائه لإقناعه بتسليم نفسه للشرطة قبل إلقاء القبض عليه، أثناء تواجده بالمنزل واحتجاز الرهائن.

وتم إطلاق عيارين ناريين من قبل قوات الأمن فأصابت الطلقة الأولي الوسيط في قدمه، كما استقرت الطلقة الثانية في صدر حماته فسقطت قتيلة في الحال.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأربعاء الماضي، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الفيوم، إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالى عن قيام أيمن عبدالمعبود مسجل خطر باحتجاز أطفاله وعدد من أفراد أسرة زوجته داخل منزله تحت تهديد السلاح الآلى، مع سماع دوى إطلاق أعيرة نارية داخل المنزل.

وانتقلت أجهزة البحث الجنائي بالمديرية إلى موقع البلاغ وفور وصول القوات إلى منزل المتهم المتواجد وسط الزراعات بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض فبادرهم بإطلاق النيران عليهم، والتهديد بقتل المحتجزين.

وامتنعت قوات الشرطة عن تبادل إطلاق النيران مع المتهم خوفا على الرهائن وتم فرض كردون أمنى حول منزل المتهم لأكثر من 24 ساعة، وغلق الطريق الدائرى حرصا على أرواح المواطنين.

وتبين أن المتهم قتل حماته بعد تعذيبها بسبب شكه فى سلوك زوجته واتهامها بارتكاب أعمال منافية للآداب بمعاونة شقيقتها، وذلك بعد قيامه بث فيديو مباشر صباح الأربعاء، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، واعتراف زوجته وشقيقتها تحت تهديد السلاح بارتكابهما أعمال منافية للآداب.

وخلال الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، داهمت قوات العمليات الخاصة منزل المتهم ونجحت فى تحرير المحتجزين بعد تبادل إطلاق النيران ،وإصابته بطلق ناري في القدم واليد اليسرى، ليتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج تحت حراسة أمنية مشددة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أصدرت قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم تجديد الحبس 15 يوما على ذمة التحقيق.