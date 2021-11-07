روبرت كوخ: زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا بشكل واضح في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الأحد، زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد بشكل واضح في ألمانيا.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 5ر191 شخص، فيما كان يبلغ أمس السبت 7ر183 شخص، وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 4ر149.

يذكر أن هذا المعدل كان يبلغ قبل شهر واحد 6ر62 فقط.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 23 ألفا و543 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 37 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 16 ألفا و887 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 33 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي أربعة ملايين و767 ألفا و33 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم الأحد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ أربعة ملايين و365 ألفا و500 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 96 ألفا و525 شخصا.