 تقرير: الموساد أحبط سلسلة هجمات ضد رجال أعمال إسرائيلين في السنغال وغانا - بوابة الشروق
الإثنين 8 نوفمبر 2021 1:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

تقرير: الموساد أحبط سلسلة هجمات ضد رجال أعمال إسرائيلين في السنغال وغانا

وزير الدفاع الاسرائيلي
وزير الدفاع الاسرائيلي
(د ب أ)
نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 11:20 م | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 11:20 م
أحبط جهاز الاستخبارات الإٍسرائيلي (الموساد) سلسلة من الهجمات الإرهابية الإيرانية ضد أهداف إسرائيلية في عدة دول أفريقية ، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل ".

وذكرت الصحيفة اليوم الأحد نقلا عن تقرير للقناة "12التليفزيونية الإسرائيلية أن مهاجمين، من فيلق القدس الإيراني القوي، حاولوا منذ شهور استهداف رجال أعمال إسرائيليين في السنغال وغانا، بالإضافة إلى جولات سفاري في تنزانيا شارك فيها إسرائيليون.

وذكر التقرير أن إيران تحاول منذ شهور الثأر لمقتل مدير برنامجها النووي محسن فخري زاده، الذي تلقي طهران باللوم فيه على إسرائيل.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، قد أعلن في مطلع شهر أكتوبر الماضي عن "إحباط عملية عدوانية شنتها إيران ضد أهداف إسرائيلية في قبرص".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك