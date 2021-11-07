ارتفاع التجارة الخارجية للصين بنسبة 1ر27 % في أكتوبر الماضي

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شهدت التجارة الخارجية للصين نموا قويا مرة أخرى خلال شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، وفقا للأرقام الصادرة اليوم الأحد.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن مكتب الجمارك ببكين إلى أن إجمالي الصادرات بلغ 2ر300 مليار دولار، بزيادة بنسبة 1ر27 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وشهد الاقتصاد الصيني ارتفاعا في الصادرات على مدار 13 شهرا متتالية.

وارتفعت الواردات بنسبة 6ر20% في أيلول/ سبتمبر، وهي أقل بقليل من توقعات معظم الاقتصاديين.

وانخفضت واردات الصين من ألمانيا بنسبة1ر5 % خلال تشرين أول/أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ومن ناحية أخرى، نمت صادرات الصين إلى ألمانيا بشكل ملحوظ، مسجلة زيادة بنسبة 5ر42 %.