رئيس وزراء السويد يعتزم الاستقالة من منصبه قريبا

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يعتزم رئيس الوزراء السويدي الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين من منصبه في المستقبل القريب.

وقالت متحدثة باسم لوفين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد إنه سيقدم طلبا بهذا المعنى إلى رئيس البرلمان أندرياس نورلن في بداية الأسبوع المقبل.

كانت هذه الخطوة متوقعة. وكان لوفين قد أعلن ف أغسطس أنه سيستقيل أولا كزعيم للحزب ثم كرئيس للحكومة.

وهو بذلك يريد أن يمنح خليفته الفرصة لتهيئة نفسه بشكل أفضل قبل الانتخابات البرلمانية السويدية المقبلة في أواخر صيف عام 2022.

وحكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السويد لسنوات جنبا إلى جنب مع الخضر في حكومة أقلية. وكان لوفين رئيسا للوزراء في السويد منذ تشرين أول/أكتوبر 2014.