السعودية: استهداف رئيس الوزراء العراقي عمل إرهابي جبان

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن إدانة المملكة بشدة للعمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي .

وأكدت السعودية، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، "وقوفها صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعباً، في التصدي لجميع الإرهابيين الذين يحاولون عبثاً منع العراق الشقيق من استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت أن الكاظمي تعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم لمحاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.

ويأتي الهجوم وسط ما يشهده العراق من احتجاجات على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي والتي تكبدت فيها الجماعات الموالية لإيران خسائر كبيرة.

واندلعت اشتباكات أمس الأول الجمعة بين مئات المتظاهرين، احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر، وقوات الأمن بالقرب من المنطقة الخضراء، مقر المكاتب الحكومية والسفارات الأجنبية في بغداد.