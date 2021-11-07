في ظل مجتمع شرقي بالصعيد، يصنف المهن على أساس مهن للرجال ومهن للسيدات، استطاعت نشوى جابر أن تضرب ضربة البداية لحياتها الكروية من داخل مركز شباب المنيا، دون أن تعبأ بهذه التصنيفات العنصرية، لتحقق التاريخ بكونها أول مديرة فنية لنادي فليج الرياضي، أول نادي كرة قدم للسيدات في المملكة العربية السعودية.



وحاورت الشروق كابتن نشوى، لتحدثنا عن مشوارها الكروي، وكيف واجهت المجتمع عندما قررت أن تكون لاعبة ثم مدربة لكرة القدم، وكيف تم ترشيحها لتكون مدربة نادي فليج الرياضي، كل إجابات هذه الأسئلة وأكثر نعرضها خلال السطور التالية..



حب لعب كرة القدم بالرغم من تقاليد المجتمع

بدأت نشوى في اكتشاف حبها للعب كرة القدم عندما كانت في الصف الأول الإعدادي، وبالرغم من أنها لم تر وقتها فتيات تلعبن كرة القدم، فإن رؤيتها للكرة وهي تسير بمهارة بين أرجل الرجال، فتنتها حبا، وقررت حتى ولو لم تر فتاة مثلها في الملعب، فستكون هي الفتاة التي ستجلب المزيد من الفتيات للعب معها.



وقررت نشوى الالتحاق بالمدرسة الرياضية بالمنيا لتنمية مهاراتها الكروية، ولكن لندرة السيدات اللاتي يلعبن كرة القدم في المنيا، لم تجد نشوى نشاط كرة القدم موجودا بالمدرسة، فانضمت لفريق الكرة الطائرة، وكانت تلعب كرة القدم في مدرستها خلال وقت الفسحة كهواية.



مهارات نشوى الكروية، أجبرت مدرس الرياضة على تشجيعها ودعمها لتحقيق حلمها، ناصحا إياها بالذهاب لمركز شباب المنيا والانضمام لفريق السيدات لكرة القدم هناك، ولم تنتظر نشوى، بل ذهبت على الفور، وانضمت للفريق وبدأت أولى خطواتها في اللعب في الدوري الممتاز لكرة القدم للسيدات.



وبالرغم من أنها تعيش بالمنيا، والتي تعتبر مجتمعا أكثر انغلاقا من القاهرة، بحسب قول نشوى، فإنها لم تعر اهتماما لتعليقات المجتمع ونظرتهم لها كلاعبة كرة قدم، وهو الشيء الغريب على مجتمع الصعيد، فكل ما كان يهمها هو عشقها لكرة القدم، التي رأت أنه يكفيها ويغنيها عن كلام الناس، وبسبب تركيزها على أهدافها، حققت نشوى نجاحا واسعا كلاعبة كرة قدم خلال فترة قصيرة، حيث انتقلت من اللعب في نادي مركز شباب المنيا، إلى اللعب بنادي سوهاج، ثم انضمت لمنتخب مصر للناشئين للعب في تصفيات الأمم الأفريقية للسيدات 2008/2009م ، ثم لعبت بعد ذلك لصالح نادي قنا الرياضي.



شخصية نشوى القوية لم تظهر فقط في اختيارها للعب كرة القدم كمهنتها الأساسية، بل ظهرت أيضا على أرض الملعب، فقد اختارت أن تكون رأس حربة، وتلعب في هجوم المنتخب المصري للسيدات، وبالرغم من أنها لم تفكر في مقارنة نفسها بأي لاعب من فريق الرجال إلا أنها، قالت: "ارتديت قميص عمرو زكي في المنتخب، فقد كنت ألعب بقميص رقم 19، ولكن لا أعلم إن كنت أشبهه في اللعب أم لا، فلم أفكر من قبل في أنني أشبه أحد".



الوالد هو المشجع الأول

أكدت نشوى أن من ساعدها على تحقيق أهدافها هو دعم عائلتها لها، قائلة: "كان لدي شيئا استثنائيا، وهو دعم عائلتي الكبير لي، خاصة والدي، فبالرغم من أنه في بعض الأحيان كان يتحول إلى رجل شرقي بالنسبة لما أرتديه في الملعب، فهو كان يعترض على ارتدائي للشورت، إلا أنه فيما عدا ذلك كان يشجعني باستمرار، وكان يؤكد لي أنه فخور بي لأنني ألعب كرة القدم وناجحة فيها".



وأوضحت أن والدها الراحل كان بمثابة المدرب والطبيب بالنسبة لها، مشيرة إلى أنه كان يهتم بمواعيد تدريباتها، كما كان يهتم بصحتها، وبتوفير الطعام الصحي الذي يؤهلها لأن تكون رياضية جيدة، موضحة أن تصرفات والدها جعلتها تشعر بالاطمئنان وهي تلعب كرة القدم، ولا تشعر بالحزن أو بالقلق بسبب خوفها على مستقبلها في اللعبة، فهي بموافقة والدها ودعمه لها، لن تضطر إلى ترك حلمها في مرحلة ما، ولهذا أعطت كل حياتها لكرة القدم.



ولكن للأسف دعم والدها لم يمنع عنها التنمر الذي تعرضت له في بعض الأوقات، فالمجتمع المصري مازال يعتقد أن لعبة كرة القدم هي لعبة للرجال، لأنها لعبة شاقة وربما تكون خطير بالنسبة للفتيات، وقد نفت نشوى كل هذه المفاهيم المغلوطة عن لعبة كرة القدم، مؤكدة أنها لعبة ممتعة للجميع سواء كان من يلعبها ذكر أو أنثى، ولهذا يقوم العالم كله بمتابعتها.



بدايات تدريب أندية كرة القدم للرجال

بدأت نشوى تدريب كرة القدم بعدما اضطرت لاعتزال اللعبة لتعرضها لإصابة كبيرة بالقدم، وفضلت الاعتزال في عز مجدها الكروي لأنها تريد أن تكون نموذجا جيدا للفتيات، فحصلت نشوى على دورات تدريبية من المركز الثقافي البريطاني بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة، ضمن مشروع "1000 بنت 1000 حلم"، والذي كان هدفه إدماج الفتيات الماهرات في لعب كرة القدم في المجال الرياضي، هذا بجانب حصول نشوى على دورات تدريبية من الاتحاد النرويجي والأمريكي لكرة القدم، حتى حصلت على رخصتها في التدريب.



ولم تسع نشوى لتدريب أي ناد قاهري كبير، بالرغم من وجود الدعم والتشجيع في الأندية القاهرية، قائلة: "أردت أن أكون نموذجا لغيري من الفتيات عاشقات كرة القدم في المجتمع الصعيدي، ولهذا فضلت التدريب في المنيا، لكي يخرج جيل جديد من الفتيات اللاتي تلعبن كرة القدم، فهناك فتيات رائعات حاليا في فريق كرة القدم النسائي، كما أردت تشجيع أولياء الأمور على دعم فتياتهن عندما يقررن لعب كرة القدم، وبالفعل عندما يشاهدني أولياء الأمور وأنا ألعب أو أدرب، يشعرون بالاطمئنان على بناتهن، فهن يستطعن اللعب والنجاح أيضا".



وأضافت: "بدأت المفاهيم تتغير أخيرا، وبدأ يكتب الرجال بوستات تشجيع ودعم لنا، فالتفكير المجتمعي تغير عن السابق، وبالرغم من أنني وغيري من زملائي عمرنا كبر الآن على لعب الكرة، فأنا أبلغ من العمر 33 عاما وأدرب، ولكننا وضعنا أرجلنا على الطريق الصحيح، وبدأنا نحقق رسالتنا في المجتمع بالفعل، وهذا يجعلني أشعر أن سنوات عمري التي أعطيتها للإخلاص في اللعبة كانت مستحقة لأنها أثمرت بنتائج طيبة".



وبالرغم من رسالتها في دعم الفتيات ليلعبن كرة القدم، فإن نشوى لم تدرب إلا الرجال، فقد قامت بالحصول على أول وظيفة لها كمدربة كرة قدم بأكاديمية بالمنيا للرجال، ثم قامت بتدريب الرجال أيضا بجمعية الشبان المسيحية بالمنيا.



وتابعت: "كنت أتمنى تدريب فريق كرة قدم نسائي، ولكن للأسف كان من الصعب تجميع فريق يلعب بحرفية، فالفرق النسائية لا تجد دعما من أحد، ومعظمها يتم تصفيته، فلم أجد فريقا أدربه، وفي نفس الوقت كان عليّ إثبات نفسي واستغلال التدريبات التي حصلت عليها، فلم أجد أمامي حلا سوى تدريب الرجال حتى تكوين فريق نسائي جيد، وقد عملت خلال تدريبي لهم على إيصال رسالتي، وهو تغيير نظرة الرجال عن السيدات التي تعلب وتدرب كرة القدم".



وأردفت: "عندما رآني أولياء الأمور والمسئولين وأنا أقوم بتدريب الرجال في الأكاديمية، بدأ التفكير في تكوين فريق نسائي لكرة القدم، وهذا كان هدفي من الأساس، وعندما نجحت في أهدافي، تم اختياري للتدريب بأكبر أكاديمية بالصعيد وهي أكاديمية الموهوبين، وقمت بتدريب الرجال أيضا، ثم انتقلت للتدريب بالإمارات، ثم السعودية".



أول مدربة لأول نادي كرة قدم للسيدات بالمملكة العربية السعودية

استطاعت نشوى أن تكتب اسمها بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم، فقد أصبحت أول سيدة تدرب أول فريق كرة قدم للسيدات في المملكة العربية السعودية، وأكدت أنها تشعر بالفخر بأنها اختيرت لآداء هذه المهمة من وسط عدة ترشيحات أخرى، وأنها سعيدة بأنها تحمل اسم بلادها مصر كسيدة ناجحة في مجال التدريب بالمنطقة العربية.



وقامت نشوى بتدريب نادي فليج الرياضي بالسعودية عندما تم ترشيحها من أحد المدربين السعوديين بناءً على سيرتها الذاتية، التي أبهرت الجميع بمواهبها، قائلة: "تدريبي لنادي فليج الرياضي فرصة قوية لإثبات نفسي في مجال الرياضة، فأنا أكتب التاريخ الآن، ليس لنفسي فقط، لكن لبلدي أيضا، وأريد أن أترك بصمة بتحقيق نتائج جيدة مع النادي، لكي أرفع اسم بلدي عاليا في السعودية كمدربة سيدة لأول فريق سعودي للسيدات".



وأضافت: "اخترت التقدم لتدريب نادي فليج الرياضي تحديدا لأنه يشبه مجتمعي في المنيا، بل إن المحافظة الموجود بها الفريق أكثر انغلاقا من المنيا، ولهذا أردت أن أكمل رسالتي في تغيير الفكر حول لعب السيدات لكرة القدم، وتشجيع المزيد من الفتيات على اللعب، فمن لديه عشق لكرة القدم سيحبب الآخرين للعبة، وحاليا أقوم بتجهيز اللاعبات للعب عدة مباريات ودية دولية، لنلعب بعد ذلك في دوري المحترفين السعودي، وأتمنى من الله التوفيق وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة".