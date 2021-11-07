ساجان توسو يوجه ضربة موجعة لكاواساكي فرونتال في الدوري الياباني

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وجه ساجان توسو ضربة موجعة لضيفه كاواساكي فرونتال وتغلب عليه 3 / 1 اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز كاشيما أنتلرز على أوراوا ريد دياموندز 1 / صفر.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها، تغلب جامبا أوساكا على مضيفه أويتا ترينيتا 3 / 2 وتعادل أفيسبا فوكوكا مع يوكوهاما إف.سي 1 / 1 وفيجالتا سينداي مع ناجويا جرامبوس 1 / 1 وشونان بيلمير مع سانفريس هيروشيما سلبيا.

وتقدم ساجان توسو على كاواساكي فرونتال بثلاثة أهداف سجلها يوتو إيواساكي ونوريوشي ساكاي وتومويا كوياماتسو في الدقائق الثالثة و20 و32، وجاء هدف كوياماتسو من ضربة جزاء.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، رد كاواساكي فرونتال بهدف وحيد سجله لياندرو دامياو.

وتجمد رصيد كاواساكي فرونتال عند 85 نقطة في الصدارة بفارق عشر نقاط أمام يوكوهاما إف مارينوس، بينما رفع ساجان توسو رصيده إلى 56 نقطة في المركز السابع.

وتغلب كاشيما أنتلرز على أوراوا ريد دياموندز بهدف وحيد سجله شوما دوي في الدقيقة 36، ليرتفع رصيد كاشيما إلى 62 نقطة في المركز الرابع ويتجمد رصيد أوراوا ريد دياموندز عند 59 نقطة في المركز السادس.

وتعادل ناجويا جرامبوس مع مضيفه فيجالتا سينداي 1 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس مقابل 27 نقطة لفيجالتا سينداي في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتقدم ناجويا جرامبوس في الدقيقة 14 بهدف سجله يويتشيرو كاكيتاني ثم تعادل فيجالتا سينداي عن طريق تاكوما نيشيمورا في الدقيقة 47 .

وسجل أندرسون باتريك أوليفيرا ثلاثية (هاتريك) قاد بها جامبا أوساكا إلى الفوز على مضيفه أويتا ترينيتا 3 / 2، ليرتفع رصيد جامبا أوساكا إلى 43 نقطة في المركز الثالث عشر ويتجمد رصيد أويتا ترينيتا عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر.