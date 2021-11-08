قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن بشأن الأوضاع في إثيوبيا صدر بصعوبة كبيرة جدًا؛ نتيجة اختلافات جوهرية بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن بشأن الموضوع.



وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن مجلس الأمن يضم عددًا من المواقف بشأن الوضع الإثيوبي، بينها موقف الولايات المتحدة وبريطانيا المتقدمين بالمشروع بدعم من الاتحاد الأوروبي، وموقف الصين وروسيا، وموقف الأعضاء الأفارقة الثلاثة النيجر وتونس وكينيا.



ولفت إلى أن البيان الصادر كان أقوى من هذا؛ منوهًا إلى إزالة «الأسنان» من لغة البيان؛ نتيجة إجراءات التفاوض عليه ووجود اعتراضات روسية وصينية وإفريقية ومطالبتهم بالتركيز على البعد الإنساني وترك الوضع السياسي ليتم التعامل معه داخليًا في إثيوبيا من خلال الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الوزراء آبي أحمد، وغيرها من الوساطات الدولية.



وذكر رئيس بعثة الجامعة العربية الأممي، أن البيان الصادر شمل مطالبات بوقف الأعمال العدائية وعدم ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ومراعاة ظروف اللاجئين الذين بلغ عددهم 1.7 مليون شخص تم تشريدهم؛ نتيجة الصراع الإثيوبي.