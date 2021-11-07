التصريح بدفن جثة طفل رضيع دهسه جرار زراعي بالشرقية

صرحت جهات التحقيق بمركز شرطة كفر صقر في الشرقية، بدفن جثة طفل رضيع، لقي مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات جرار زراعي دهسه في قرية القواسم التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول "ع. ع." طفل رضيع عمره عام واحد، مُقيم في قرية القواسم التابعة لدائرة مركز كفر صقر، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء لهو الطفل الرضيع في الشارع صدمه جرار زراعي ودهسه ليفارق الحياة ويلقى مصرعه في الحال، فيما تم نقل الطفل بمعرفة الأهالى إلى مستشفى كفر صقر المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التصريح بدفن الجثة وطلب جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.