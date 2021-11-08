بعثة الجامعة العربية: المواجهات داخل مجلس الأمن حالت دون صدور أي بيان بشأن السودان

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن زيادة الأزمة الإنسانية داخل إثيوبيا يزيد الضغط على مجلس الأمن للاتفاق على قرارات أقوى، لافتًا إلى أن الأمر لا ينطبق على إثيوبيا فقط.



وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن الأمر يتعلق بخلل جوهري داخل مجلس الأمن، مؤكدًا أن الأمر ينطبق على الوضع داخل السودان وصراعات أخرى كثيرة.



ولفت إلى وجود خلافات بين الشرق والغرب على مدى إمكانية التدخل لحل تلك الصراعات، مشيرًا إلى محاولة لاستصدار بيان حول الأوضاع في السودان للمطالبة بالعودة إلى الحوار واحترام القرارات التي تمت، منذ أيام.



وذكر رئيس بعثة الجامعة العربية الأممي، أن البيان الذي حاول مجلس الأمن إصداره بشأن السودان يتضمن عموميات ولا يفرض شيئًا على الأطراف، قائلًا إن المواجهات داخل مجلس الأمن حالت دون صدور أي بيان بشأن السودان.



وأشار إلى أنه هناك عددًا من المبادرات تجري حاليًا بشأن السودان، موضحًا أن وفد الجامعة العربية يزور السودان، خلال الوقت الراهن، في محاولة للتوفيق بين الأطراف المختلفة.